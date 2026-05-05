В Самаре открыли Ботанический сад

В Самаре Ботанический сад открыл новый сезон после закрытия на зимний период. В честь этого 4 мая в нем прошла «Зеленая ярмарка», на которой можно было приобрести комнатные и садовые растения. А для тех, кто записался заранее, провели экскурсии по всем уголкам сада с рассказами о его редких и уникальных растениях.

«Даже если вы далеки от ботаники, здесь можно открыть для себя другую жизнь, увидеть, как растут разные растения, пообщаться с людьми, которые в этом разбираются и готовы поделиться своим увлечением. Это уникальная и ценная возможность», – рассказала исполняющая обязанности директора сада Ольга Калашникова.

Помимо этого, в саду прошла контактная выставка животных Самарского зоопарка и интерактивный квест «Целительная сила растений».

