В Самаре женщина перевела 15 тысяч рублей подруге, но деньги ушли мошенникам

47-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение от знакомой с просьбой занять 15 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, она перевела деньги на счет, который та ей отправила. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Позже женщина сама написала подруге чтобы уточнить, когда та вернет долг. Однако она ответила, что денег не просила и никакие реквизиты не отправляла. Так выяснилось, что аккаунт подруги был взломан, а деньги ушли мошенникам. После этого обманутая женщина обратилась в полицию», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

