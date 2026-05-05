5 и 12 мая будут технические дни. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 6 по 11 мая. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

5 и 12 мая фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. В среду, 6 мая, можно будет увидеть «Смотреть в будущее» (18.00 - 18.25), «Два бойца» (18.35 - 19.50), «В августе 44-го» (20.00 - 21.45).

В четверг, 7 мая, покажут «Три жизни, три судьбы» (18.00 - 18.35), «Двадцать дней без войны» (18.40 - 20.20), «1941. Крылья над Берлином» (20.25 - 22.05). В пятницу, 8 мая, запланированы к показу «Последний герой» (17.30 - 17.50), «Горячий снег» (18.00 - 19.40), «Подольские курсанты» (19.50 - 22.00).

В субботу, 9 мая, зрители увидят на экране «На войне как на войне» (16.00 - 17.30), «В бой идут одни старики» (17.40 - 19.10), «Первый Оскар» (19.20 - 21.20). В воскресенье, 10 мая, покажут мультфильмы «Детство Ратибора», «Василиса Микулишна», «Илья Муромец и соловей разбойник» (17.00 - 17.50), «Добровольцы» (18.00 - 19.40), «Каруза» (19.50 - 21.15).

В понедельник, 11 мая, получится посмотреть мультфильмы «Последний лепесток», «Ивашка из дворца пионеров», «Паровозик из Ромашкова» (17.00 - 17.50), «Отряд Светлячков» (18.00 - 19.50), «До свидания, мальчики» (20.00 - 21.25).

