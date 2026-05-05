В Сызрани Geely сбила 16-летнего подростка

4 мая в 17:30 в Сызрани 42-летний водитель Geely ехал по улице Хвалынской. Возле дома №111 он не уступил дорогу и сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«После ДТП несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

