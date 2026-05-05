Парад Победы в Самаре в 2026 году пройдет без военной техники

9 мая по площади Куйбышева пройдут только парадные расчеты, военной техники не будет.

Парад Победы в Самаре в 2026 году состоится в новом формате. В нем примут участие 1300 человек: 490 - от Минобороны РФ и 820 - от прочих учреждений и организаций, военной техники не будет. Механизированную колонну в этот раз решили не привлекать. Об этом на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы, сообщил подполковник, начальник специальной службы штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии Андрей Садовников.

«В рамках обеспечения безопасности будут развернуты мобильно-огневые группы на наиболее вероятных направлениях пролета беспилотных летательных аппаратов и в акватории Волги. Планируем развертывание восьми постов радиопомех, вскрытия и блокирования каналов управления БПЛА. Также совместно с ФСБ будет организована проверка на наличие взрывоопасных предметов», - рассказал Андрей Садовников.

Напомним, парад Победы решили провести в измененном формате в целях безопасности. Будет сокращено и количество участников, и число зрителей.

