Два моста в Самарской области закроют на капремонт в мае

Фото: правительство Самарской области.
В Самарской области два моста закроют на капитальный ремонт, анонсировала пресс-служба регионального правительства. Один из них расположен на реке Сок в Красноярском районе, на дороге «Урал» – Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка. Здесь работы стартуют 10 мая.
«С 12 мая начнется капремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара - Большая Черниговка до трассы Самара - Волгоград в Волжском районе», – говорится в пресс-релизе областного правительства.
На время ремонта мосты полностью закроют для движения, объезжать их можно будет по альтернативным маршрутам.
Всего в этом году в Самарской области отремонтируют 12 мостов, общая длина которых превышает 1000 погонных метров. В пяти районах – Сызранском, Хворостянском, Нефтегорском, Челно-Вершинском, Кинель-Черкасском – работы уже стартовали.
