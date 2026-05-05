В случае ЧС звонить по телефону 112

В Самарской области во вторник, 5 мая 2026 года, снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили соблюдать осторожность. МЧС разослало предупреждение в 20:09.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», – говорится в сообщении.

Тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг. Нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего укрыться в ванной комнате: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.

На улице следует зайти в ближайшее здание и покинуть транспорт. При обнаружении беспилотника или его частей нельзя ничего трогать. Нужно сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, в Самарской области ввели штрафы за съемку и публикацию атаки беспилотников.

