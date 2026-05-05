Свинство, вытоптали все цветы: в Ботаническом саду в Самаре заметили посетителей, фотографирующихся прямо на клумбах

Посетители сада относитесь к природе бережнее Фото: читатель «КП-Самара»

В Самаре 4 мая открылся Ботанический сад. И сотни людей устремились сюда, чтобы полюбоваться прекрасными цветущими растениями. Черемуха, яблони, вишни, слива, миндаль - белые, розовые цветы так и манят сфотографироваться на их фоне.

А в самом начале сада белой рекой среди зеленой травы растелился ковер цветущих нарциссов. Вот только, увы, далеко не все посетители оказались способны придерживаться правил поведения в ботаническом саду. Люди игнорируют просьбы не заходить за пределы дорожек и лезут прямо в клумбы с нарциссами ради красивых кадров. Об этом сообщили читатели «КП-Самара».

«Везде написаны просьбы не заходить за границы дорожек, но некоторые посетители все равно нарушают правила и вредят экосистеме сада. Это просто свинство - среди цветов уже вытоптаны полянки, так скоро никакой красоты не останется, — говорят очевидцы.

Пока одни люди любуются красотой цветущих растений, другие портят насаждения. Посетителей сотрудники сада просят относиться к природе бережнее. Каждый шаг по клумбе уничтожает растения.

Кстати, за порчу растений в ботсаду положен штраф Фото: читатель «КП-Самара»

Напомним, что Ботанический сад открыл новый сезон после закрытия на зимний период.

- Ботанический сад снова открыт для посетителей, и мы напоминаем: это не городской парк, а научное подразделение университета и живой музей под открытым небом, - напомнили сотрудники парка.

