Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 9:09

Весенний план посадки леса в Самарской области выполнили на 95%

В Самарской области лесовосстановление пройдет на площади более 850 гектаров в 16 лесничествах
Елизавета ЖИРНОВА
Уходы охватят более 6 тысяч гектаров Фото: минприроды Самарской области

Уходы охватят более 6 тысяч гектаров Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области завершаются весенние посадки леса. На начало мая план выполнили на 95%. Работы идут в 16 лесничествах региона. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«Важно не только правильно посадить будущие деревья, но и поддержать их в первые годы роста. Уже летом лесоводы приступят к агротехническим уходам», — отметили в ведомстве.

Всего в 2026 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» лесовосстановление и лесоразведение запланированы на площади свыше 850 гектаров. Часть работ перенесли на осень. Летом сотрудники служб будут мульчировать почву, выкашивать сорняки и прореживать посадки. Уходы охватят более 6 тысяч гектаров.

Параллельно идет дополнение сеянцев на участках прошлых лет. Молодые деревья часто гибнут из-за диких животных и погоды. Официальный статус леса посадки получат через 5–7 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал