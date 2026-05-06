Весенний план посадки леса в Самарской области выполнили на 95%

Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области завершаются весенние посадки леса. На начало мая план выполнили на 95%. Работы идут в 16 лесничествах региона. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«Важно не только правильно посадить будущие деревья, но и поддержать их в первые годы роста. Уже летом лесоводы приступят к агротехническим уходам», — отметили в ведомстве.

Всего в 2026 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» лесовосстановление и лесоразведение запланированы на площади свыше 850 гектаров. Часть работ перенесли на осень. Летом сотрудники служб будут мульчировать почву, выкашивать сорняки и прореживать посадки. Уходы охватят более 6 тысяч гектаров.

Параллельно идет дополнение сеянцев на участках прошлых лет. Молодые деревья часто гибнут из-за диких животных и погоды. Официальный статус леса посадки получат через 5–7 лет.

