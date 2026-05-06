Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 9:33

В Самаре начали судить крановщика по делу о гибели стропальщика

В Самаре трагедия произошла в марте 2025 года на стройке жилого дома
Елизавета ЖИРНОВА
Стропальщик получил смертельные травмы

Стропальщик получил смертельные травмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд начал рассматривать уголовное дело в отношении машиниста башенного крана. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Машинист пренебрег требованиями правил по охране труда. Он перемещал груз, когда под ним находились люди. В результате строительная конструкция ударила опалубку, и она упала на стропальщика», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в марте 2025 года на стройке четырехсекционного жилого дома в Железнодорожном районе. Стропальщик получил смертельные травмы. Свою вину мужчина не признал. Очередное заседание назначено на 12 мая 2026 года.

Напомним, что в Самаре 15 марта произошло смертельное происшествие на одной из строек города. Также прокуратура через суд добилась того, чтобы вдове рабочего выплатили компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал