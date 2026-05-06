В Самаре нашли нового подрядчика по отлову животных

Нашли нового подрядчика по отлову бездомных животных.

В Самаре со второй попытки нашли нового подрядчика по отлову бездомных животных. Об этом сообщил бывший глава Красноглинского района Олег Комаров в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, теперь этот процесс будут осуществлять не ради заработка, а исключительно ради спасения хвостатых.

«Новым подрядчиком станет компания с говорящим названием «Счастливая жизнь», которую возглавляет Наталья Добровольская. Чтобы выиграть этот муниципальный контракт и наконец-то отстранить тех, кто годами наживался на страданиях животных, она максимально снизила цену», – рассказал политик.

Напомним, бывшего подрядчика неоднократно обвиняли в живодерстве, отмыве денег и в том, что собак содержат в ужасных условиях.

