В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду 6 мая

В Самаре запланированы ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 мая в Самаре запланированы ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим на разных участках временно будет полностью отсутствовать ХВС. Об этом сообщает РКС–Самара.

«По указанным и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня список может меняться. Если вашего адреса в нем нет, то сначала нужно обращаться в УК – это могут быть внутренние работы в подвале или у соседей», – рассказали в пресс-службе компании.

Без воды останутся жители на улице Дачной, 26, Силаева (дома 6–22А и 5–15А), Снежной (1–7А), Самодеятельной (19–27 и 20А–26) и Оружейной (12–20 и 29–59). Также отключения затронут улицу Стара-Загора, 54 и 58, Фадеева, 45 и 47, 22 Партсъезда, 191 и прилегающие.

В этот список также вошли улица Запорожская, 11 и 13, Печерская, 149, проспект Карла Маркса, 352а, 356, 408А, 408Б, 410А и 424, Опытная станция по садоводству, 14а и 37, Ташкентская, 102а, и прилегающие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал