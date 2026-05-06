Высокую пожарную опасность лесов прогнозируют в Самарской области с 7 по 10 мая

Прогнозируется опасность четвертого класса

В ближайшие дни местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов. По данным Приволжского УГМС, с 7 по 10 мая прогнозируется опасность четвертого класса. В регионе действует штормовое предупреждение.

«Объявлен желтый уровень опасности», – уточнила пресс-служба ведомства.

МЧС Самарской области призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите костры в лесах и рядом с ними, не жгите сухую траву в полях, не бросайте непотушенные сигареты или спички. Не стоит заезжать в лес на мотоциклах или автомобилях: искры могут стать причиной пожара. Также огонь может разгореться из-за осколков стекла, бутылок, обтирочных материалов, которые пропитались горючими веществами: не оставляйте их в лесу.

