В Самаре с дроппера взыщут похищенные 475 тысяч рублей

Мошенники обманом выманили у жителя Самары 475 тысяч рублей

В апреле 2025 года телефонные мошенники обманом выманили у жителя Самары 475 тысяч рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело, в ходе расследования которого установили владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В целях защиты имущественных прав обманутого мужчины в суд было направлено исковое заявление о взыскании денежных средств с дроппера. Суд требование удовлетворил», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Исполнение решения суда надзорное ведомство взяло на контроль. Напомним, самарский суд отказал в досрочном освобождении мужчине, похитившему 300 млн рублей.

