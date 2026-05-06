Носков: «Самара – один из первых городов, где озеленение входит в содержание дорог»

Всего обследовано около 200 гектаров газонов вдоль дорог. Фото: администрация Самары.

В Самаре у автодорог проводят восстановление газонов: улучшают бортовой камень, добавляют грунт и подсеивают траву. По словам мэра Ивана Носкова, Самара является одним из первых городов, где озеленение сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети.

«Мы продолжаем масштабную программу озеленения. Она касается не только деревьев и цветов, но и газонов – в этом году уделяем им особое внимание. Деревья и кустарники для высадки подбираем так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде. Самара должна вновь стать ухоженным, красивым городом, где приятно гулять в любое время года», – считает Носков.

Газоны уже улучшили вдоль улиц Чапаевской, Молодогвардейской и др. Всего обследовано около 200 гектаров вдоль дорог. Если дерево аварийное и больное, то проводится санитарная обрезка или снос. Также выбираются новые места для высадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал