В больнице Самары остается только один пострадавший в результате атаки БПЛА

Мужчина был серьезно ранен на улице Демократической. Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

Только один житель Самарской области, который пострадал в результате атаки БПЛА, остается под наблюдением врачей. Мужчина проходит лечение в Самарской областной больнице имени Середавина. 6 мая его навестил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Мужчина был серьезно ранен во время происшествия на улице Демократической - он ожидал трамвай на остановке», – написал глава региона в своем канале в МАКС.

После ЧП пострадавшего сразу же доставили в больницу. По словам врачей, его состояние остается тяжелым, но стабильным. Остальных пострадавших уже выписали.

Напомним, что 23 апреля обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Самаре пострадали несколько человек. В этот день на территории региона уничтожили более 10 вражеских беспилотников.

