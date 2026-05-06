Самарцы с детьми могут получить выплаты к 1 июня

Оформлять выплату можно каждый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню защиты детей некоторые жители Самарской области могут получить денежные выплаты. Кому они положены, каков их размер, напомнили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

Выплату к 1 июня могут получить одинокие мамы с двумя и более детьми, отцы с тремя и более детьми, семьи, где воспитываются четверо детей и больше. Доход и наличие имущества у получателей при этом значения не имеют.

Размер выплаты ко Дню защиты детей составляет 1500 рублей. Оформлять ее можно каждый год.

Напомним, что с 1 июня семьи с двумя и более детьми также смогут вернуть часть оплаченного подоходного налога.

