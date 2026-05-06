НовостиОбщество6 мая 2026 16:07

Жительница Кинеля оформила липовую инвалидность и получила почти миллион рублей

В Самарской области будут судить женщину, которая за взятки оформила инвалидность
Александра ТАЙБАТРОВА
На основании подложных документов обвиняемой была назначена страховая пенсия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кинеле женщина дала взятку за то, чтобы ей оформили инвалидность, хотя проблем со здоровьем не имела. По версии следствия, еще в 2019 году она «заплатила» за это 500 тысяч рублей.

«На основании подложных документов обвиняемой была установлена группа инвалидности и назначена страховая пенсия», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

За пять лет женщина незаконно получила почти миллион рублей за липовую инвалидность. Позже она еще дважды передавала взятки – 135 и 250 тысяч рублей, чтобы инвалидность ей продлили, об этом рассказали в прокуратуре Самарской области.

Жительница Кинеля признала свою вину в преступлении. Скоро это дело о мошенничестве рассмотрит суд. Кроме того, с обвиняемой хотят взыскать незаконно полученные деньги.

Уголовные дела в отношении сотрудников бюро медико-социальной экспертизы, которые получали взятки, расследуют отдельно.

