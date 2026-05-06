В Самарской области капитально отремонтировали районную больницу

Обновили главный корпус, хирургическое отделение и детскую поликлинику Фото: правительство Самарской области.

В Приволжской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт. Теперь в обновленном корпусе поликлиники пациенты смогут и пройти обследование, и попасть к врачу, в том числе к узкому специалисту.

«Обновили главный корпус, хирургическое отделение и детскую поликлинику», – сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

В обновленном главном корпусе теперь размещаются кабинеты специалистов, рентген, флюорограф, кабинет УЗИ, лаборатория. В штате больницы появились новые специалисты, к примеру, врач-онколог приехал по программе «Земский доктор».

Кроме того, в Приволжском районе построили два новых фельдшерско-акушерских пункта в селах Софьино и Тростянка. Еще одно модульное медицинское здание строится на улице Больничной, здесь планируют разместить кабинеты врача-психиатра-нарколога и стоматолога.

