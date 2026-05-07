Самара
НовостиПроисшествия7 мая 2026 2:38

Ракетную опасность объявили в Самарской области утром 7 мая

Ирина СИНЕГУБОВА
В городе звучат сирены.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 7 мая 2026 года, в Самарской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Также об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ .

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 27 февраля из-за ракетной опасности в Самаре включали сирены, а аэропорт эвакуировали. Тоже самое было 28 марта, 7, 9 и 10 апреля, 5 мая. Официальные министерства региона представили памятку по плану действий, чтобы защитить себя во время атаки.