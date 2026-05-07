В Самаре начали второй этап очистки городских пляжей после паводка

На пляжах работают 18 сотрудников и 5 единиц техники Фото: администрация Самары

В Самаре на официальных городских пляжах начали второй этап уборки после паводка. Сотрудники служб вышли на участки, которые освободились от воды. К сезону в городе очистят около 162 тысяч квадратных метров пляжных территорий, а затем завезут и разровняют более 29,5 тысячи тонн нового песка. Об этом рассказали в администрации Самары.

«После паводка с официальных городских пляжей уже собрали и отправили на утилизацию более 300 тонн мусора. При необходимости одни и те же пляжи будем очищать несколько раз до полного результата. Профессиональные водолазы почистят и акваторию для купания, которую к сезону обозначат буйками», — говорится в сообщении.

На пляжах работают 18 сотрудников и пять единиц техники. Для уборки используют тракторы, погрузчики, пескопросеивающее оборудование и транспорт для вывоза бревен и веток. Также на пляжах уже провели акарицидную и ларвицидную обработки, а еще дератизацию. К лету в Самаре планируют установить более 1,4 тысячи единиц оборудования, включая кабинки для переодевания, теневые навесы, настилы, душевые и детские элементы.

