НовостиОбщество7 мая 2026 6:58

Самарцев предупредили об ответственности за несанкционированные акции

В Самарской области напомнили о штрафах и аресте за участие в несанкционированных акциях
Елизавета ЖИРНОВА
Такие действия могут повлечь штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарской области полиция напомнила жителям об ответственности за участие, организацию и призывы к несогласованным публичным акциям. В ГУ МВД заявили, что такие действия могут повлечь штраф, обязательные работы или административный арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Любое участие, организация или призывы к несанкционированным публичным акциям подпадают под действующее законодательство. Попытки проведения таких мероприятий, а также провокации со стороны участников будут остановлены в установленном законом порядке», — отметили в полиции.

За участие в публичном мероприятия без уведомления могут назначить штраф до 10-20 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или арест до 10 суток. Отдельно в полиции обратились к родителям. Там напомнили, что подростки легче поддаются чужому влиянию, а ответственность за их противоправные действия может лечь и на взрослых.

