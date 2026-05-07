В Самаре жители пожаловались на крыс возле мусорок и домов

Информацию передали в управляющую компанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре жители Промышленного района пожаловались на крыс, которых заметили возле лицея №124, торгового центра Gold и рядом с жилыми домами на улицах Ново-Садовой и Губанова. После обращения информацию передали в управляющую компанию для срочных мер. Об этом сообщили в комментарии под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Направили необходимую информацию в управляющую компанию, на обслуживании которой находятся указанные дома, для принятия незамедлительных мер по проведению работ по дератизации обслуживаемых помещений и территории и приведения в санитарно-нормативное состояние», — говорится в сообщении.

По словам людей, грызуны бегают у мусорок, возле подвалов и даже под лестницей одного из подъездов. Речь идет о домах по адресам Ново-Садовая, 371, 375 и 379, а также о доме на улице Губанова, 24. Жители опасаются, что крысы могут представлять угрозу для здоровья людей, особенно детей.

