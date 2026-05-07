В Самаре у домов фронтовиков и тружеников тыла проходят мини-парады

Мини-парады продолжатся вплоть до Дня Победы. Фото: администрация Самары.

В преддверии Дня Победы в Самаре проходят мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и ветеранов боевых действий. Их проводят юнармейцы.

«Многим ветеранам, труженикам тыла и их близким по состоянию здоровья трудно посещать праздничные мероприятия 9 мая, поэтому активно проводим парады во дворах ветеранов. Это не просто подарок нашим героям - это важный символ: в этом доме живет один из тех, кто выстоял в те страшные годы и приблизил Победу», - сказал глава города Иван Носков.

Мини-парады готовят индивидуально для каждого ветерана по заявке его родных и близких. Юнармейцы проходят торжественным маршем, вручают памятные подарки и цветы. Так, в Железнодорожном районе праздничное мероприятие провели для Валентина Чибирева. Мини-парады продолжатся вплоть до Дня Победы.

