Самарский производитель молока повысит эффективность благодаря бережливым технологиям

Компания «Молочный край» стала 224 предприятием региона, который присоединился к федпроекту «Производительность труда». Фото: предоставлено пресс-службой РЦК СО

Предприятия Самарской области продолжают активно подключаться к федеральному проекту «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Новым участником стал известный региональный переработчик молока - ООО «Молочный край» из села Красный Яр. Компания выпускает широкий ассортимент молочной продукции. Покупателям хорошо знакомы бренды «Красава», «Халяль» и «Коровушкин край». Под этими марками производят молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия, йогурты, сливочное масло и спреды.

Для Самарской области это уже 224-е предприятие, присоединившееся к проекту. Его участники внедряют инструменты бережливого производства, которые помогают сократить потери, ускорить процессы и повысить эффективность работы. К проекту также недавно присоединились тольяттинский «Завод КПД», ООО «Самарское объединение керамики» и ООО «Тесвел».

По итогам 2025 года средние показатели предприятий-участников в регионе показали заметный результат: время протекания процессов снизилось на 34%, объем незавершенного производства сократился на 36%, а выработка на потоке выросла на 23%. Экономический эффект от внедренных решений превысил 3 млрд рублей.

Директор ООО «Молочный край» Роман Муковнин отметил, что предприятие рассчитывает на практическую помощь экспертов Регионального центра компетенций.

- Мы намерены использовать экспертизу РЦК и рассчитываем, что специалисты помогут выявить скрытые резервы и оптимизировать работу, - отметил Муковнин. - Это важный шаг для дальнейшего развития компании и укрепления позиций на рынке.

Сейчас специалисты РЦК уже приступили к обучению сотрудников предприятия методам бережливого производства. В первую очередь внимание уделят устранению лишних действий, ожиданий и непроизводительных перемещений. После обучения рабочая группа начнет изменения на пилотном участке, а успешные практики затем распространят на все производство.

- Для региона это не просто инструмент оптимизации, а реальная возможность усилить конкурентоспособность предприятий, повысить качество продукции и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала, - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Бережливые технологии помогают сокращать издержки и создавать условия для устойчивого роста.

Добавим, что губернатор Вячеслав Федорищев не раз отмечал: проект ведет к росту эффективности, увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие для компаний бесплатное. Подробная информация размещена на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.