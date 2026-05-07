Фасад самарской школы украсят защитники Отечества из разных эпох

Композиция представляет собой художественную летопись защиты Отечества через преемственность образов. Фото: Граффити Россия

В поселке городского типа Рощинский Самарской области художники Ассоциации «Граффити Россия» завершают роспись фасада одной из школ. Проект посвящен теме защиты Отечества. Об этом сообщает администрация Рощинского.

«Композиция представляет собой художественную летопись защиты Отечества через преемственность образов. На ней представлен обобщенный образ русского богатыря, олицетворяющий былинную защиту родной земли, гусар 5-го Александрийского полка, который является символом мужества и стойкости героев прошлого. Далее следует лицо солдата Великой Отечественной войны, передающее сочетание мужества и надежды победителя, и участник специальной военной операции», – рассказали в ведомстве.

Создание муралов стало частью патриотического мероприятия в рамках Всероссийского добровольческого слета Движения Первых.

