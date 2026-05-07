В Самаре электровелосипед сбил 71-летнюю женщину на улице Солнечной

Женщине назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 6 мая вечером 71-летняя женщина пострадала в ДТП с электровелосипедом. Авария произошла в 19:35 возле дома № 8б на улице Солнечной. 29-летний мужчина на электровелосипеде Moover V8 Pro сбил женщину, после чего ей назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина ехал по улице Солнечной со стороны 6-й просеки в направлении 5-й просеки. В этот момент женщина переходила проезжую часть в месте, которое не предназначено для перехода. Там и произошел наезд», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства происшествия. После аварии пострадавшей оказали медицинскую помощь. Госпитализация ей не понадобилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал