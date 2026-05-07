Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 12:15

Олега Рашкина из Самарской области посмертно наградили Орденом Мужества

Самарского участника СВО посмертно наградили орденом мужества
Екатерина ПАВЛОВА
Создал такие проекты, как «Жены героев», «Дороги военной истории», «Лица армии», «Хроника войны» и многие другие. Фото: Олег Рашкин

Создал такие проекты, как «Жены героев», «Дороги военной истории», «Лица армии», «Хроника войны» и многие другие. Фото: Олег Рашкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении георгиевского кавалера и старшины гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Олега Ракшина орденом Мужества посмертно.

Олег Ракшин ушел на фронт добровольцем. Талантливый фотограф, сценарист, обладатель «Золотого пера России», краевед стал военным журналистом и создал такие проекты, как «Жены героев», «Дороги военной истории», «Лица армии», «Хроника войны», и многие другие. Его целью было запечатлеть подлинный образ СВО и людей, защищающих Родину.

Олег погиб 26 декабря 2025 года. Выполняя боевую задачу, он получил серьезные ранения и на следующий день умер в госпитале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал