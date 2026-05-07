Олега Рашкина из Самарской области посмертно наградили Орденом Мужества

Создал такие проекты, как «Жены героев», «Дороги военной истории», «Лица армии», «Хроника войны» и многие другие. Фото: Олег Рашкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении георгиевского кавалера и старшины гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Олега Ракшина орденом Мужества посмертно.

Олег Ракшин ушел на фронт добровольцем. Талантливый фотограф, сценарист, обладатель «Золотого пера России», краевед стал военным журналистом и создал такие проекты, как «Жены героев», «Дороги военной истории», «Лица армии», «Хроника войны», и многие другие. Его целью было запечатлеть подлинный образ СВО и людей, защищающих Родину.

Олег погиб 26 декабря 2025 года. Выполняя боевую задачу, он получил серьезные ранения и на следующий день умер в госпитале.

