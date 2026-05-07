В Самаре восстановили благоустройство на 159 участках ремонта теплосетей

Территорию у дома № 117 на улице Алексея Толстого в Самаре привели в порядок после ремонта теплосетей / Фото: Т Плюс

В Самаре полностью восстановили благоустройство на 159 участках, где проводился ремонт тепловых сетей. Еще по 45 адресам работы продолжаются. Их планируют завершить до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

К 31 мая в Самаре планируют привести в порядок еще 483 территории, где в отопительный сезон проводился ремонт коммуникаций. Специалисты теплоснабжающей компании восстановят асфальт на внутридворовых проездах, тротуары и бордюрные камни. Также в списке работ – завоз чернозема и посев травы для газона. Особое внимание энергетики уделяют центральным районам, туристическим маршрутам и местам проведения праздничных мероприятий.

«Также на контроле квартальные участки, где планово полностью меняли тепловые сети. Таких объектов в Самаре два – на улицах Магнитогорской и Скляренко. Весь комплекс работ по благоустройству мы выполним там до конца мая», — рассказал директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал