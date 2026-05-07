Лежала без сознания в дальней комнате: в Самаре пожилую женщину спасли при пожаре в пятиэтажке

Пожарные пробрались внутрь и нашли женщину. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В ночь на 1 мая в Красноглинском районе Самары произошел пожар, который мог привести к трагедии. В жилом доме № 22 по улице Парусная в поселке Прибрежный спасли жизнь пожилой женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Огонь охватил двухкомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажки, по всему подъезду распространилось сильное задымление. Хозяйка квартиры предупредила, что внутри осталась ее пожилая мать», – рассказали в пресс-службе.

Пожарные пробрались внутрь и нашли женщину в дальней комнате. Она находилась без сознания. Пострадавшую вынесли на руках и передали медикам. Одновременно проводилась эвакуация девяти жильцов с верхних этажей.

Всего удалось спасти восемь человек, двое из которых эвакуировали с помощью выдвижной лестницы. В результате пожар оперативно потушили на площади 30 квадратных метров.

