Российская нейросеть сдала экзамен по энергетике в МЭИ и готова помогать инженерам

Российская нейросеть успешно сдала экзамен по направлениям «Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика» уровня бакалавриата в Московском энергетическом институте на оценку «хорошо». GigaChat стал единственной российской языковой моделью, которая прошла академическую аттестацию сразу в нескольких инженерных специальностях: в феврале 2026 года — в области недвижимости (ННГАСУ), в апреле — в энергетике (НИУ МЭИ), сообщает пресс-служба Сбера.

Экзамен проходил дистанционно в письменной форме. По каждой из 24 дисциплин модели задавали два вопроса — теоретический и расчетный (для практических дисциплин), требующие решения инженерных задач. Она рассчитывала параметры энергосистем, показатели работы оборудования и характеристики электрических сетей. Ответы оценивала экзаменационная комиссия вуза по 5-балльной шкале.

В ходе экзамена GigaChat продемонстрировал знания по нескольким ключевым направлениям: инженерные расчеты и эксплуатация, нормативная база и документация, экономика и аналитика.

Экзамен показал, что нейросеть сильна в теоретической подготовке, но ее «инженерной интуиции» еще нужно совершенствоваться. Предполагается, что ее знания будут полезны инженерам и техническому персоналу электросетевых и генерирующих компаний, проектировщикам энергообъектов, студентам и преподавателям профильных вузов, специалистам по цифровой трансформации, юристам и экономистам энергопредприятий.

Напомним, ранее нейросеть сдала экзамены более чем по 20 направлениям: по лечебному делу, кардиологии, неврологии, педиатрии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии, пульмонологии, диетологии и клинической фармакологии, а также по музыковедению, аграрному делу, финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию. Кроме того, модель освоила 28 дисциплин по строительству и ЖКХ и сдала комплексный экзамен на «хорошо».

