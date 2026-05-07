Губернатор поддержал гендиректора завода в участии в выборах в Самарскую губдуму

В ходе штаба речь шла об оперативной обстановке. Фото: Иван Макеев

В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел на площадке завода «Авиаагрегат» заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса региона.

«Все проблемы, которые предприятия озвучивали были отработаны. Это касается работы образовательных учреждений, где учатся дети заводчан, продленных смен, подъездных путей и т.д. При этом остаются вопросы, требующие пристального внимания и контроля, особенно в части антитеррористической защищенности объектов ОПК», - отметил глава региона.

В ходе штаба речь шла об оперативной обстановке, организации безопасности, докладах по повестке. Также на заседании обсудили подготовку к предстоящим выборам в Самарскую губдуму. В них решил участвовать генеральный директор предприятия Денис Гараев. Федорищев его поддержал, отметив, что таких настоящих, крепких и волевых людей, за которыми стоят большие коллективы, очень не хватает в областной думе. Кроме того, губернатор поздравил коллективы с наступающим Днем Победы.

