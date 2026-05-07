Самарцам рассказали об оплате труда при неявке на работу из-за ракетной опасности

В таких ситуациях вины людей в том, что они не смогли вовремя добраться на работу, нет.

Под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте» жители региона спросили, как обязан работодатель оплачивать те дни, когда из-за объявления ракетной опасности и сопутствующей остановки общественного транспорта люди не смогли вовремя попасть на работу.

«Как должен работодатель оплачивать отсутствие на рабочем месте в связи с объявлением ракетной опасности и остановкой работы общественного транспорта? В таких ситуациях вины людей в том, что они не смогли вовремя добраться на работу, нет. Я считаю, что крайне бессовестно лишать людей зарплаты в такое непростое время», – написала одна из жительниц.

Ей ответили в министерстве труда Самарской области. По словам представителя ведомства, при объявлении сигнала до начала или во время рабочего дня отсутствие на работе не является прогулом, поэтому оплачивается по статье трудового кодекса о неисполнении трудовых обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, то есть в размере не менее 2/3 от фактической зарплаты за этот период.

Однако неявка на работу после отбоя сигнала и по прошествии достаточного времени для проезда может быть расценена как неявка без уважительных причин. Но при таком обстоятельстве, как, например, закрытие дошкольного образовательного учреждения, то есть при наличии уважительной причины, работник может обратиться к работодателю с предложением в данный день проводить работу дистанционно, если такая возможность имеется.

