Носков: «24 организации борются за звание лучшего предприятия Самары»

Конкурсная комиссия рассматривала заявки 7 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ.

На конкурс «Лучшее предприятие в Самаре» подали заявки 26 организаций из разных отраслей промышленности. Два отсеялись на этапе приема документов, так как оказались зарегистрированы в другом регионе. А остальные продолжают бороться за победу. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Интересно, что некоторые предприятия подали заявки сразу по нескольким отраслям – например, машиностроение и ОПК. Правилами это не возбраняется, а вот поможет ли победить – узнаем совсем скоро, когда будут объявлены результаты работы комиссии», – написал мэр.

Конкурсная комиссия рассматривала заявки 7 мая. Отмечается, что самая острая борьба развернулась среди предприятий машиностроительного комплекса. Так, на победу в номинации претендуют сразу пять организаций.

По итогам первого городского конкурса будут выбраны победители по нескольким отраслям и один абсолютный лидер, который станет обладателем Штандарта «Лучшее предприятие Самары» по итогу работы за 2025 год.

