В селе Самарской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Из-за этого в селе ввели карантин, а территорию в радиусе одного километра от очага инфекции объявили неблагополучной зоной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Тремасово Красноярского района Самарской области выявили случай лейкоза крупного рогатого скота в одном из хозяйств. Из-за этого в селе ввели карантин, а территорию в радиусе одного километра от очага инфекции объявили неблагополучной зоной. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В неблагополучной зоне временно запрещено посещение посторонними лицами, совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных, а также их совместное доение. Также на территории этой зоны запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые связаны с перемещением животных», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Карантинные меры смогут снять не ранее чем через 60 дней после вывоза последнего больного животного и получения двух подряд отрицательных результатов анализов здорового поголовья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал