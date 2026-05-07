Самара
НовостиОбщество7 мая 2026 15:07

В Самаре хотят обозначить специальные зоны для парковке электросамокатов

В Самаре подготовили проект документа по урегулированию стоянок СИМ
Екатерина ПАВЛОВА
Размещенные СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре подготовили проект документа, который может урегулировать проблемы, возникающие при хаотичном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Он предполагает создание специальных стоянок, так как электросамокаты часто оставляют в местах, которые впоследствии мешают передвижению пешеходов, велосипедистов и других. Об этом сообщает администрация Самары.

«Размещенные СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры и другие предметы, не предназначенные для этого. При их размещении не допускается блокировать доступ к другим СИМ. Их стоянка должна осуществляться в границах мест, обозначенных специальной дорожной разметкой, при наличии таковой», – рассказали в мэрии.

Планируется создать специальную схему с указанием участков, парковка на которых будет разрешена. До 20 мая ведомство будет принимать от владельцев СИМ, ИП, юрлиц и жителей предложения по определению мест для стоянок. Контролировать соблюдение требований будут департаменты транспорта, городского хозяйства и экологии.

