Жителям рассказали про порядок проведения ЕГЭ с учетом риска ракетной опасности

В случае объявления ракетной опасности во время экзамена все участники будут перемещаться в безопасное место внутри ППЭ

Под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева один из жителей региона спросил, как в этом году при условии риска объявления угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности будет проходить сдача ЕГЭ и ОГЭ. На этот вопрос ответил министр образования Самарской области Виктор Акопян.

«В случае объявления ракетной опасности во время экзамена все участники будут перемещаться в безопасное место внутри ППЭ (куда все средства связи и информационные материалы запрещены к проносу) в соответствии с утвержденной схемой перемещения. Продолжение экзамена будет происходить по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в каждом отдельном случае», – рассказал министр.

В остальном экзамены пройдут в соответствии с утвержденным порядком проведения, то есть без изменений.

