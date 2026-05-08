В экспозицию вошли более 50 оригинальных произведений цифровой живописи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 мая в Самарском областном художественном музее откроется выставка живописи «Луганцы. Двенадцать лет противостояния» уроженца Луганской Народной Республики Данилы Багринцева. В экспозицию вошли более 50 оригинальных произведений цифровой живописи, посвященных судьбам ополченцев, мобилизованных и жизни региона в условиях длительного противостояния.

«Особое место в работах художника занимает тема специальной военной операции. Многие произведения основаны на реальных событиях и рассказах очевидцев. Полотна художника наполнены атмосферой фронтовых будней: приглушенные тона, дым, напряженные лица бойцов и эмоциональная достоверность создают эффект документального присутствия», – рассказали организаторы.

После выставки в художественном музее работы покажут в Доме-музее Ленина, Музее истории Новокуйбышевска и ДК «Тольятти». В Самарской области проект завершится 3 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал