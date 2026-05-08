Самарских волонтеров «Том Сойер Фест» снова ограбили

Волонтеров снова ограбили. Фото: "Том Сойер Фест"

В Самаре в очередной раз представители «Том Сойер Фест» столкнулись с преступлением. Неизвестные сорвали замок и украли инструменты, которые волонтеры используют для своих работ.

«Ну и как нам теперь быть? Жить на площадке? Сперли замок, вынесли впопыхах с площадки на Коммунистической. Украли тиски и еще кое-что. Это какая-то плохая игра пошла — ограбь волонтеров. Мы не футболисты, не олигархи. Есть парочка айтишников, но у них тоже, знаете ли, не самые тучные времена», — поделились организаторы проекта в социальных сетях.

Напомним, в сентябре прошлого года грабители также устроили набег на строительную площадку проекта. Грабители украли строительные инструменты. Участники проекта вызывали полицию.

