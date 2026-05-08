Школьники Самары присоединились к «Бессмертному полку» в дополнительных форматах

В некоторых учреждениях провели мини-шествия «Бессмертного полка» Фото: администрация Самары.

В школах и детских садах Самары в преддверии Дня Победы дети вместе с учителями создают «Стены памяти», размещая на них портреты своих героев. Эта акция является одним из дополнительных форматов всероссийской акции «Бессмертный полк».

«В этом году «Бессмертный полк» не пройдет по площади Куйбышева и улицам Самары, но от этого никак не зависит наша память о героях Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» - это не только шествие. Он живет в сердцах людей, на страницах семейных альбомов, в рассказах, которые передаются детям и внукам. Он – в онлайн акциях, в школьных проектах, в фотографиях родных на окнах домов», – рассказал мэр Самары Иван Носков.

Также в школах проходят акции «Вальс Победы», «Письмо солдату», «Голубь мира» и «Окна Победы», а в некоторых учреждениях провели мини-шествия «Бессмертного полка».

Самым масштабным и популярным форматом акции остается «Бессмертный полк онлайн», трансляцию которого можно будет посмотреть 9 мая в 12:00 по ссылке.

