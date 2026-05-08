В Самаре осудят ОПГ, которая продала 138 тысяч немаркированных пачек сигарет

Из незаконного оборота изъято более 138 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 17 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в период с января по июнь 2024 года 10 человек, действуя в составе организованной преступной группы, продавали немаркированные табачные изделия. Для этого они арендовали склады и торговые павильоны. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Их преступная деятельность пресечена. Из незаконного оборота изъято более 138 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 17 млн рублей. На банковские счета участников группы на общую сумму 11 млн рублей и на автомобили общей стоимостью 14 млн рублей наложен арест», – рассказали в ведомстве.

Ведомство утвердило в отношении всех участников обвинительное заключение по статье за приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.

