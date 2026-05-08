В Самаре начался суд над мошенниками, которым пенсионерка отдала 421 млн рублей

О резонансной истории стало известно в феврале 2025 года.

В пятницу, 8 мая, в Самарском районном суде Самары рассматривается уголовное дело о похищении у пенсионерки 421 млн рублей. На скамье подсудимых пять человек. Об этом сообщила корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

О резонансной истории стало известно в феврале 2025 года. Пожилой женщине позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов. Они сказали пенсионерке, что с ее банковского счета якобы пытаются несанкционированно перевести деньги для финансирования ВСУ.

Самарчанка испугалась, сняла со своих вкладов 421 млн рублей и передала лично в руки четырем незнакомцам. Мошенники успели обмануть не только ее. В период с 2024 по 2025 год шестеро участников ОПГ похищали деньги путем обмана у разных людей. Аферисты представлялись правоохранителями, работниками банков, Пенсионного фонда, соцзащиты и убеждали своих жертв переводить средства на «безопасные» счета. Общий ущерб составил 472 млн рублей.

