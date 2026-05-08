Важен каждый ребенок: Дума Самары взяла на контроль детские клубы города

Как живут подростковые клубы областной столицы и с какими проблемами сталкиваются - выясняли депутаты, общественники и члены Молодежного парламента. Они проинспектировали четыре учреждения в Промышленном и Кировском районах.

На данный момент в Самаре работают 74 подростковых клуба. Это структурные подразделения 15 муниципальных учреждений. В них занимаются более 7,5 тысяч детей. Самый популярный профиль - социально-гуманитарный, за ним идут физкультура, художественное и техническое направления.

Первым делом комиссия заехала в клуб «Жигули». Это самое массовое отделение ЦДТ «Металлург». Здесь занимаются более 500 детей. Есть хореография, школа блогеров, мини-гольф и даже свой музей, посвященный Великой Отечественной войне и СВО. Работают 12 педагогов.

Следом депутаты и общественники посетили клуб «Пламя». Его посещают 290 ребят. Пока здесь всего 5 преподавателей, но в планах расширить штат и открыть кружок рисования. Самые востребованные направления хореография и борьба сумо.

Третьей точкой в списке стал клуб «Ритм», где занимаются около 150 детей. Здесь недавно открыли музей советской книги. Последним объектом стал клуб «Центурио» — база будущих судостроителей. Воспитанников учат классификации судов и основам их конструкции.

«Для нас принципиально важно, чтобы у каждого ребёнка в Самаре был доступ к качественному и разнообразному досугу, - подчеркнул председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов. - И клубы такую возможность дают: занятия бесплатные, а выбор направлений, от спорта до технического творчества, позволяет найти дело по душе каждому. Ребята приходят сюда после школы, общаются, заводят друзей, учатся работать в команде. Видно, что они занимаются с удовольствием, а педагоги вкладывают душу в свою работу. Мы посмотрим работу клубов во всех районах города. Какие-то вопросы будут решаться точечно, а в целом мы обобщим потребности и будем искать возможности для развития системы дополнительного образования».

Глава профильного комитета Вячеслав Звягинцев обозначил главную проблему.

«Мы увидели, что не всегда есть взаимопонимание с управляющими компаниями, - отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев. - Это взаимодействие надо налаживать, поскольку клубы расположены в жилых домах и инженерные коммуникации являются общедомовым имуществом. Будем также изучать возможность улучшения условий работы за счет дополнительных помещений».

Уже на следующей неделе депутаты посетят клубы в других районах города. По итогам выездных мероприятий представители думы Самары подготовят список проблем, которые требуют оперативной проработки. Главная задача - чтобы доступ к дополнительному образованию был у каждого юного самарца, независимо от района.