Речной рейс из Самары в Винновку отменяли из-за технических неполадок 8 мая

8 мая 2026 года в Самаре отменили речной рейс по маршруту Самара–Винновка, который должен был отправиться в 08:15. Причиной отмены стали технические неполадки. Об этом сообщает самарское речное пассажирское предприятие.
«По техническим причинам отменяется рейс в 08-15 из Самары на пригородном маршруте «Самара - Винновка». Будьте внимательны при планировании поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ведомства», – рассказали на предприятии.
Напомним, вылет восьми рейсов задержали в аэропорту Самары 7 мая.
