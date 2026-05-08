«Крылья Советов» и «Акрон» получили лицензию РПЛ

Командам самарской области осталось провести два тура Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» получили лицензии РПЛ и примут участие в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне командам самарской области осталось провести два тура. В заключительном матче чемпионата клубы сразятся в дерби.

Пока футбольные команды заканчивают нынешний сезон и готовятся к следующему, хоккейная «Лада» испытывает финансовые трудности.

В медиа появилась информация о потенциальной встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с главой «Полипласта» Александром Шамсутдиновым. Стороны должны обсудить дальнейшие финансирование «Лады».