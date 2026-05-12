Самарский хлебозавод № 5 впервые остановил производство

Концерт прошел в честь 70-летнего юбилея предприятия / Фото: Самарский хлебозавод № 5

В Самаре произошло то, чего местные жители еще ни разу не видели и не слышали. Хлебозавод №5, который работает круглосуточно и без выходных, впервые в своей истории остановил производство. Правда, всего на два часа.

Работу на предприятии ненадолго прервали ради проведения концерта для сотрудников. Повод – 70-летний юбилей завода. Устроили праздник на площадке рядом с бункерами с мукой, которые несколько лет назад украсили яркими граффити. Он прошел под лозунгом «70 лет миксуем хиты и классику». Здесь имеется в виду не столько музыка, сколько ассортимент завода.

Перед пекарями выступила тольяттинская кавер-группа «Старый третий» – рекордсмен российского представительства книги «Рекордов Гиннесса». Пару лет назад она устроила 25-часовой марафон, исполнив 203 неповторяющиеся композиции.

Музыканты порадовали сотрудников хлебозавода советскими и российскими шлягерами разных лет. Те в ответ активно подпевали, танцевали и фотографировались на фоне сцены и в фотозоне с баблами в стиле дискотеки 80-90-х.

Музыканты порадовали пекарей советскими и российскими шлягерами разных лет, а те в ответ активно подпевали и танцевали / Фото: Самарский хлебозавод № 5

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал