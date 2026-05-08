«Ласточки» запустили между Самарой и Уфой с 8 мая

Время в пути составит 6 часов 28 минут.

В пятницу, 8 мая 2026 года, между Самарой и Уфой начали ходить скоростные «Ласточки». Прямое сообщение со столицей Башкортостана уже открыто. Время в пути составит 6 часов 28 минут.

«Маршрут «Самара – Уфа – Самара» обслуживается высокотехнологичными и комфортабельными электропоездами серии ЭС2Г «Ласточка». Расписание сформировано с учетом пассажиропотока и ориентировано на жителей трех регионов, туристов и деловых путешественников», – рассказали в администрации Самары.

«Ласточки» останавливаются на станциях Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема. Из Самары они отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30, в Уфу прибывают в 23:58. А отправление из Уфы предусмотрено только по выходным дням в 05:50 по самарскому времени, прибытие в Самару – в 12:18.

