В Самаре с 12 мая изменится работа 14 автобусных маршрутов

В Самаре с 12 мая временно изменится схема движения 14 городских и садово-дачных автобусных маршрутов. Корректировки связаны с капитальным ремонтом путепровода над железнодорожными путями. От участка автодороги Самара – Большая Черниговка до автодороги Самара-Волгоград движение будет ограничено. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Обращаем внимание жителей на необходимость учитывать изменения и заранее планировать свои поездки», — отметили в ведомстве.

Садово-дачные автобусы № 172 «Самара — Октябрьские дачи» и № 174 «Самара — Аглосские дачи» будут ходить в объезд. Для них организуют движение через улицу Утевскую, Южное и Уральское шоссе, дорогу Р-229 и обход Самары.

Временные изменения коснутся и других маршрутов. Автобусы № 1, 51, 67, 87, 144, 145, 150, 153, 154, 156, 171 и 181 не будут заезжать на остановку «Поселок Мехзавод». Посадка и высадка пассажиров по пути следования будут доступны на остановках «Улица Совхозная» и «1-й квартал».

