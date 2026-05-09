В Самаре завершилось торжественное шествие на площади им. Куйбышева

Парад Победы состоялся на площади Куйбышева в Самаре.

В Самаре завершилось торжественное шествие на площадь имени Куйбышева в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая парадные расчеты, чеканя шаг, прошли по главной площади запасной столицы.

Перед началом шествия с праздником Победы местных жителей поздравили ветераны Великой Отечественной войны и СВО. После подготовки расчетов жители почтили память павших Героев минутой молчания.

Торжественный Парад завершился спустя 40 минут. В этом году было принято решение провести мероприятие в новом формате – без военной техники. Представители профильных ведомств и министерств завершили представление под марш «Прощание славянки». Напомним, в полдень состоится шествие Бессмертного полка в онлайн-режиме.

