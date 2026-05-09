Самарцы смогут вернуть средства за истекшие подарочные сертификаты

Самарцы смогут вернуть деньги за подарочные сертификаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местные жители вправе вернуть денежные средства за истекшие подарочные сертификаты. Роспотребнадзор разъяснил порядок действий.

Согласно ранее опубликованной информации, подарочная карта или сертификаты не являются товаром, а дают право предъявителю на покупку. Таким образом, средства на таких картах являются предоплатой за товары, которые будут приобретены в будущем.

Некоторые покупатели сталкиваются с отказом в реализации подарочных сертификатах, если истек указанный срок. Однако высшая судебная инстанция, Верховный суд РФ, поддержал Роспотребнадзор и признал право на возврат денежных средств.

